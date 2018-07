Taaramäe otsustavast hetkest: kui surnud oled, siis ei lasku enam kuskile

«Kahjuks oli ta täna minust tugevam, see on päris kindel. Ta oli kõigist jooksikutest kõvem,» rääkis Taaramäe portaalile Cyclingpro.net. Ka otsustavaks saanud laskumisel suutis Alaphilippe lihtsalt kõvemini pedaali vajutada. «Ma olen hea laskuja, aga kui oled surnud, siis ei lasku enam kuskile,» iseloomustas Taaramäe oma seisundit. «Ta jättis mind lihtsalt maha. Pidasime küll meeskonnakaaslase Lilian Calmejane'iga plaani, uskusime võitu, aga ta nägi, et jooksikute tempo on tema jaoks liiga kõva ja vajus ise tagumisse gruppi,» rääkis Taaramäe.