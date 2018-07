Citroen võib Soome ralliks välja tulla suure uuendusega

«Oleme positiivselt meelestatud. See on üks suuremaid uuendusi, mida oodanud oleme ning olen seda juba Portugalis ja Hispaanias testinud. See uuendus muudab auto filosoofiat. Uue seadistusega on auto veidi pehmem, kuid tal on jätkuvalt hea haarduvus,» selgitas Östberg.