Video: niisama ei tule mitte midagi ehk Taaramäe supertulemuse taga peitus tõsine ettevalmistus

Postimehele ütles Julian Alaphilippe ja Ion Izagirre järel kolmanda koha teeninud eestlane, et tajus head minekut juba tuuri varasematel etappidel.

«Eneseusk tuli tagasi tuuri esimesel nädalal. Juba seal hakkasin tundma, et minek on teine, mis on ka loogiline sest altituuditreeningute efekt tulebki välja viivitusega,» jäi Taaramäe.