Ronaldo tegi Madridi Realiga vahetult enne lahkumist unikaalse lepingu

Nimelt vahendab Hispaania väljaanne Marca, et Ronaldo ja Madrid sõlmisid enne portugallase lahkumist lepingu, mille alusel ei tohi kumbki osapool avaldada teise osapoole kohta negatiivseid andmeid. Seetõttu ei vastanud Ronaldo ka pressikonverentsil oma vana koduklubi puudutavatele küsimustele pikalt.

«Üheksa aastat Madridi Realis olid imelised, aga nüüd on mul elus ette võetud uus katsumus. Soovin südamest tänada kõiki oma toetajaid. Nüüd tuleb mul keskenduda oma uuele ettevõtmisele. Ma ootan väga, et saaksin juba Juventuse särgis mängida. Olen väga motiveeritud,» rääkis Ronaldo pressikonverentsil.

Leping tähendab seda, et Ronaldo ei tohi rääkida ametlikult välja tõelist põhjust, miks tema ja Madridi klubi koostöö lõpu sai. Arvestades kui ootamatult Ronaldo klubist lahkuda otsustas ning milline leping sõlmiti, on vägagi tõenäoline, et probleem meeskonna ja portugallase vahel oli küllaltki suur.