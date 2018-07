Chelsea uus peatreener Sarri andis mõista, et Hazard jätkab Chelsea's

Hazard on viimasel ajal olnud paljude tippmeeskondade huviorbiidis, kuid enim seostatakse belglast Hispaania tippklubi Madridi Realiga. Madridi võistkond vajab endale peale Cristiano Ronaldo lahkumist uut ründajat ja sihile on võetud Hazard.

Hazard ise ütles vaid nädala aega tagasi, et on ise samuti huvitatud kuskil mujal mängimisest. Hazardi sõnul on hetkel paras aeg proovida mõnda uut väljakutset. «Te teate kuhu ma minna soovin, aga lõpliku otsuse teeb siiski minu meeskond Chelsea. Nemad otsustavad kas nad lubavad mul lahkuda või mitte,» lausus Hazard toona Madridi ajakirjanikele.

Tänasel pressikonverentsil ütles Sarri, et teeb kõik selle nimel, et belglast oma meeskonnas hoida. «Hazard on üks kolmest maailma parimast jalgpallurist. Ta on ülimalt hea mängija ja ma loodan, et ma suudan teda veelgi paremaks mängijaks arendada,» vahendab BBC Sarri sõnu. Sellega vihjas Sarri, et Chelsea'l pole plaanis Hazardi sellel suvel müüma hakata.

Kui Sarri käest küsiti, kas ta kavatseb ka Hazardile helistada, et arutada seda teemat vastas itallane: «Telefonikõne ei anna midagi. Ma ootan, et saaksin temaga näost näkku rääkida. Lisaks tahaksin ma, et ta teeks neli või viis trenni koos meeskonnaga, et saada selgemat pilti,» rääkis Sarri.

«Ma ei ole tegelikult üldsegi huvitatud üleminekutest. Minu jaoks on see igav. Ma tunnen ennast rohkem väljakul tegutseva treenerina kui üldise peatreenerina. Mul peab olema klubis lõbus, et ma suudaksin meeskonnaga hästi esineda. Minu eesmärk on nautida seda võimalust täiel rinnal,» lausus Sarri.