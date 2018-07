Prantslane Matuidi tervitas Ronaldot Juventusesse saabumise puhul karmi naljaga

Matuidi otsustas uut meeskonnakaaslast tervitada aga veidi erinevalt. «Ronaldo on parim mängija maailmas. See, et ta meie meeskonnas mängima hakkab on suurepärane,» lausus Matuidi Itaalia väljaandele Gazzetta dello Sport.

«Samas on see ka imeline variant tema jaoks: nüüd saab ta riietusruumi jagada maailmameistriga,» vihjas Matuidi sellele, et ta koos Prantsusmaa koondisega maailmameistriteks tulid. Portugal langes kaheksandikfinaalis Uruguai vastu turniirilt välja.

«Kaks aastat tagasi õnnestus tal mind Pariisis toimunud EMi finaalis võita, aga loomulikult on see tõsi, et MM võita on ikkagi hoopis võimsam ja tähtsam sündmus, kui EM,» lisas Matuidi.