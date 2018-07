Mourinho: loodetavasti Pogba mõistab, milles ta hea on

Mourinho lausus pärast MM finaalturniiri lõppu, et Pogba mängis tõeliselt suurepärast jalgpalli. «Ta peab aru saama, milles ta hea on. Mulle tundus, et turniiri teises pooles hakkas ta seda mõistma ning ta mängis suurepäraselt,» vahendab BBC Mourinho sõnu.

«Ma arvan, et enesemõistmine on hetkel kõige tähtsam tegur, mis aitab tal mängijana kaasa meeskonnale, kes tahab olla võidukas,» rääkis Mourinho. Lisaks lausus ta, et ei hakanud enne turniiri ega turniiri jooksul Pogba'd segama, kuid peale turniiri õnnitles ja kiitis teda.

Teatavasti on levimas kuuldused, nagu oleks Barcelona üritamas 25-aastast prantslast oma ridadesse meelitada. Barcelona meeskond jäi ilma kahest oma peamisest keskpoolkaitsjast, Andres Iniestast ja Paulinhost, mis tähendab seda, et keskväljale oleks kindlasti Hispaania meeskonnal tugevat lüli tarvis.