Volkswageni juht arutles WRC sarja tuleviku üle

Autosport kirjutab, et FIA töötab praegu võimalike elektri- ja hübriidautode lahendustega, kuid praeguseks pole uueks reeglitsükliks, mis algab 2020. aastast, veel midagi kindlat paika pandud.

«WRC vajab ühenduslüli järgmise generatsiooniga. Kuid tulevikku puudutavatel küsimustel pole ühest vastust. Väga keeruline on öelda, et tulevikus on WRC sarjas elektriautod. Selleks pole praegu õige aeg, kuid midagi tuleks ikkagi välja mõelda.»

Praeguse seisuga on WRC meelestatud sedasi, et tänased regulatsioonid võiksid edasi kehtida ka pärast 2020. aastat ning seda kuni 2022. aasta hooaja lõpuni. See annaks FIA-le rohkem aega alternatiivsete lahenduste väljatöötamiseks. Smeets tunneb, et see aeg venib liiga pikaks.