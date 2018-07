«Spordireporteris» on täna põhiteemaks 2022. aasta Pekingi taliolümpia, mille kavva võeti vastu seitse uut medaliala. Eestlaste jaoks on eelkõige oluline fakt, et kolme ja poole aasta pärast võisteldakse medalite eest ka freestyle-suusatamise Big Airi hüpetes. Teiste teemadena on saate juttu Tour de France’ist ning Liverpooli ilmselt peagi lõpule jõudvast megatehingust üleminekuturul.