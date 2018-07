Ibrahimovic: Pogba ei ole veel maailma parimate jalgpallurite hulgas

Ibrahimovic, kes mängis ise eelmisel hooajal Manchesteri meeskonnas, kommenteeris oma vana meeskonna üht peamist lüli Paul Pogba'd. «On olemas mingid mängijad, kes on tähtedest kõrgemal, kes on nii head. Ma arvan, et Pogba ei ole hetkel veel nende hulgas,» vahendab BBC Ibrahimovici sõnu.

«Ta on suurepärane mängija ja ma usun, et ta võib ühel päeval jõuda sinna täiesti tippu, tähtedest kõrgemale. Tal on veel väga palju anda ja ta saab veel tunduvalt paremaks mängijaks areneda. Ta suudab anda endast rohkem, aga ta on hetkel ikka veel väga noor,» rääkis Ibrahimovic prantslasest.

Ta on ilmselt juba praeguseks hetkeks võitnud kõvasti rohkem autasusi kui need inimesed, kes tema kohta halba räägivad. Me ei tohiks unustada, et Paul on mänginud Meistrite liiga finaalis ja EMi finaalis koos oma rahvuskoondisega. Nüüd võitis ta Prantsusmaa koondisega MMi ja lisaks on tal kirjas võit Euroopa liiga finaalist, ta võitis mitmeid auhindu Itaalias, nüüd on ta võitnud mõned ka Manchesteriga. Vaadake kui palju tiitleid ta nii noorelt võitnud on. Mida te temalt veel tahate?" lausus Ibrahimovic.

Kui 2016. aastal Pogba Unitedisse rekordilise 120 miljoni euro eest läks, olid paljud inimesed tõeliselt kriitilised Mourinho otsuse üle. Lisaks ei olnud prantslane möödunud hooajal alati peatreeneri esimeste valikute hulgas.