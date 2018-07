Tommi Mäkinen: olen kindel, et paljud rallifännid tulevad Eestist Otti toetama

«See on kõigile meeskonnaliikmetele põnev üritus, eriti tänu Soome fännide fantastilisele toetusele. Olen kindel, et paljud tulevad ka Eestist Otti toetama,» rääkis Mäkinen Toyota pressiteate vahendusel.

«Meie eesmärk on tänavu edu korrata. Teame, et Yaris WRC on sellistel teedel tugev ning kõik kolm sõitjat on nendel kiiretel katsetel väga enesekindlad. Oleme väga hästi valmistunud, aga kindlasti ootab meid konkurentidega karm võitlus,» hindas Mäkinen.