Korvpalli Ühisliigaga liitub neljakordne Poola meister

Arvatavasti suurimaks muutuseks VTB Ühisliiga võistlussüsteemi juures on see, et eelmise hooaja lõpus esmakordselt toimunud finaalturniir asendatakse järgmiseks hooajaks tavapärase play-off-süsteemiga. Finaalid toimuvad 4.-15. juunini. Arutluse all oli ka võimalus, et liiga eeldatavaks lõppkuupäevaks kujuneb 28. juuni, kuid ühisel hääletusel otsustati lühema hooajaplaani kasuks.