Mattias Käit valmistub uueks laenuajaks

«Kõik on läinud vähemalt rahuldavalt. Sain kohe ka värava kirja, mis on tegelikult juba väga hea. Aga alati saab veel paremini,» lausus parasjagu Prantsusmaal treeninglaagris viibiv Käit. Ta on kõigis Fulhami senises kolmes kontrollmängus kaasa teinud –kahes kuulunud ka algkoosseisu ja saanud minuteid vahemikus 30–65.