Venemaa jalgpalluri üleminek Chelsea’sse tuli sotsiaalmeedias avalikuks?

Nüüd tundub, et Golovin on minemas Chelsea meeskonda. Nimelt postitas Golovini meeskonnakaaslane Sergey Chepchugov Instagrami pildi, kus ta soovis Golovinile õnne ja edu uues koduklubis Chelsea’s. Ametlikult pole Inglismaa klubi venelase kohta omaltpoolt midagi avaldanud.

Inglismaa klubi on sellel suvel läbi viimas suuri muutuseid kooseisu osas. Väidetavalt on klubist Madridi Reali lahkumas nii Thibaut Courtois kui ka Eden Hazard. Lisaks on võimalik, et uuel hooajal ei mängi Chelsea särgis ka Gary Cahill, David Luiz ning Oliver Giroud.