Tänaku meeskonnakaaslane Lappi: Kui Soomes hetkeks kahtled, oled juba kaotanud

«Minu esimene mälestus Soome MM-rallist on Hippose katselt (aastast 1999. – toim), kui Juha Kannkunen sõitis Subaruga. Varasematest aastatest on mul head mälestused WRC2 klassi sõitjana, kui ma võitsin ja nüüd eelmisel aastal võitsin ka kõige kõrgemas konkurentsis,» rääkis Lappi Soome MM-ralli ametlikul lehel avaldatud videos.

Lappi kirjeldas ka lühidalt, mis tunne sõitjat valdab, kui ta pärast sellist katsumust võitjana lõppu jõuab: «Viimase katse lõpus on imeline tunne. Ma arvan, et sellist tunnet ei tule mul enam kunagi. Finišis olles oled nii õnnelik, endaga tõeliselt rahul. See on meeletult vabastav tunne, kui sa aru saad, mida sa teha suutsid. See on paljude emotsioonide ja tunnete kombinatsioon, mis tegelikult väsitab päris kõvasti.»

«Soome katsed on alati põhjagaasiga sõitmiseks võrreldes muude katsetega maailmas. Pidamine on sellisel pinnasel minu arust väga hea ja teed ei ole nii rööpas ja rasked auto jaoks. Soomes saad täiega gaasi põhja vajutada. Mujal seda teha ei saa,» kirjeldas Lappi Soome katseid.

«Sõitmine on siin oma olemuselt sirgjoonelisem kui mujal, ning kuna ma olen siin üles kasvanud, siis mulle sellised katsed meeldivad. Selliseid sõitjaid, kes suudavad Soomes kogu aeg piiripeal sõita, on alati kaks või kolm tükki. Nii kui kasvõi korraks kahtlema hakkad, siis oled juba teistele kaotanud,» rääkis Lappi.

«Ouninpohja on väga vinge katse. Esimene ja teine kord oli muidugi veidike võimsam tunne seda katset sõita kui seda nüüd sõites. Ka hetkel tundub see katse hull, aga mitte nii hull nagu ta vanasti tundus,» rääkis Lappi legendaarsest kiiruskatsest. Lemmikuks katseks Soome MM-rallil peab soomlane ootamatult aga hoopis üht teist katset: «Myhinpääd olen vaid korra sõitnud ja see oli eriti hull!»

«Jyväskyläs palju järvi, siin on loodus nii ilus. Ka servispark on ilusa koha peal. Linn on just õige suurusega - piisavalt suur, et jätkuks hotelle ja muid vajalikke kohti, aga samas piisavalt väike, et kõik kompaktne oleks. Sellepärast peetakse seda ilmselt üheks parimaks ralliks,» rääkis Lappi.