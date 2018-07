Liverpooli prohmakas läks meeskonnale maksma 68 miljonit eurot

Brasiilia väravavahi Alissoni eest makis Liverpool rekordilised 72,5 miljonit eurot. See tegi Alissonist maailma kõige kallima väravavahi. Nüüd on Inglismaa väljaanne Mirror tulnud välja väitega, nagu oleks Liverpool selle tehinguga raisanud ära 68 miljonit eurot. Väidetavalt olevat Alissoni agent Ze Maria Neis aastal 2015 pakkunud väravavahti Liverpoolile. Sel ajal küsiti noore brasiillase eest kokku 4,5 miljonit eurot, kuid Liverpool otsustas, et nemad noort väravavahti ei vaja.

Alisson andis siis teada, et ta sooviks ise mängima saada Inglismaale. Nii tehtigi Liverpoolile omapoolne pakkumine. Lisaks kõigele muule, oli brasiillasel väga lihtne saada Euroopasse tulla, kuna üks tema vanematest on sakslane.



Vaatamata kõigele otsustas Liverpool, et nemad väravavahti ei vaja ja nii ostis Alissoni oma ridadesse Roma meeskond, kes käis mängija eest välja 6,5 miljonit eurot. Vaid kolm aastat hiljem, otsustas Liverpool, et nad siiski vajavad Alissoni. Ainuke vahe oli see, et nüüd tuli väravavahi eest välja käia 16 korda suurem summa.