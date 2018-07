Federer: mu abikaasa isegi ei vaata mu mänge

Federer lausus Šveitsi TV kanalile SRF, et tema abikaasa on temale asendamatult oluline: «Ilma temata on halb, nii lihtne see ongi. Ta on alati minu jaoks olemas, nii halbadel aegadel kui ka headel. Lastega tegeleb ta tunduvalt palju rohkem kui minu tennise vaatamisega. Vahest ta isegi ei tea, kellega ma mängin,» lausus Federer.