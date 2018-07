Maailmameistrile kaotanud Lehis: tal oli täna täitsa taganttuul

«Navarrial oli täna täitsa taganttuul. Seda tõestab ka maailmameistritiitel, mille ta endale just sai! Ta oli väga heas vormis ja mina ei leidnud enda jaoks neid õigeid momente tema vastu veheldes,» ütles Lehis.

«Eks ikka on pinget, kui ümberringi toimuvad sellised asjad, nagu meil toimusid. Aga mina tahan lihtsalt vehelda ja endast parimat anda. Ma ei lase endale selliseid pingeid väga ligi,» ütles ta.

Üldisemalt koondislaste esitust kommenteerides, (31. Irina Embrich, 35. Julia Beljajeva, 42. Kristina Kuusk) ütles Lehis, et kindlasti pole tegu põrumisega. «Lihtsalt on nii ära harjutud, et eestlased muudkui toovad medaleid.»