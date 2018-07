Vettel oma eksimuse kohta: väike sõiduviga, aga meeletult suur pettumus

«Minu arust ei olnud see suur sõiduviga. See ei olnud selline suur viga, mille pärast mul oleks õhtul raskusi uinumisega. Lihtsalt meil ei olnud täna vihma vaja,» rääkis Vettel BBC-le.

«Meil on tugev auto, niiet me oleme tõeliselt enesekindlad, ilmselt palju enesekindlamad kui kõik teised. See oli lihtsalt üks selline moment, kus tuleb tunnistada oma viga. Mu rehvid ei olnud enam kõige värskemad, aga olud olid kõigi jaoks libedad,» rääkis Vettel.

Hamiltonile järgnesid täna Valtteri Bottas ja Ferrari sõitja Kimi Räikkönen. MM-sarja üldarvestuses möödus Hamilton Vettelist ning edestab sakslast poole hooaja järel 17 silmaga. Hamiltonil on kogutud 188 punkti, Vettelil 171 punkti. MM-sarja üldarvestuse kolmas mees on Räikkönen, kellel on kokku 131 punkti, neljas on Bottas 122 punktiga, viies täna katkestanud Daniel Ricciardo 106 punktiga.