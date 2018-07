M-Sport eelistab taas vaid maailmameister Ogier'i

Soome ralli eelsed testid olid M-spordil salajased ning ka meeskonna pealik Malcolm Wilson rääkis ralli eel uue lahenduse kohta ümmargust juttu. Hiljem rääkis Sebastien Ogier, et uuendati tema Fordi tagaosa, parandamaks auto tasakaalu, pidamist, stabiilsust ent ka kiirust.

Nüüd selgus, et uuendusi tehakse vaid Ogieri autole ja teised meeskonna sõitjad, Elfyn Evans ja Teemu Suninen, saavad uuendatud aerodünaamikat kasutada alles augustis Saksamaa rallil. Sarnaseid otsuseid on M-Sport teinud ka varasemalt – eelmisel hooajal sõitis samuti Ogier uuendatud masina osadega, Tänak pidi leppima vanematega.

«Kuigi MM-sarjas oli pikk paus, ei ole meeskond puhanud ja nii saime Soome MM-ralliks valmis uue aerodünaamika. Hetkel kasutab seda vaid üks auto, aga me oleme kindlad, et sellest on Ogier'le võrreldes teistega veidike abi,» vahendab Autosport.com meeskonna pealiku Malcolm Wilsoni sõnu.

«Auto tagaosas tehtud uuendused muudavad masinat stabiilsemaks ning tänu sellele saab auto seadistuse osas teha rohkem muudatusi. Probleemne koht on see, et auto nina kisub nüüd hüpetel veidike rohkem õhku, aga kui enamus aerodünaamikast on tagaosas, ei saa sinna midagi parata. Saame sellega hakkama,» rääkis Ogier.