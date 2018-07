Video: maailma tippsõitjad räägivad, miks on Soome MM-ralli hooaja kõige erilisem

Videos räägib Mads Östberg, et Soome ralli on rallide ralli: «See on nii eriline, rallisõitjana sa unistad alati sellistel teedel sõitmisest, kus sa saad lihtsalt gaasi põhja suruda ja ei pea mitte millelegi mõtlema. Sa ei pea rehvide kulumise ega tehnika hoidmise pärast muretsema. Sa saad lihtsalt sõita nii kiiresti kui sa suudad.»



«See on nagu autoralli sünnimaa. Esimesed asjad, mis Soome peale mõeldes meenuvad on kiirus ja hüpped. See on tõeline ameerika mägedel sõit. Kui sul õnnestub kõik õigesti, siis on see imeline, aga kui midagi läheb valesti, siis lõppeb see alati karmilt," rääkis Hyundai piloot Hayden Paddon.