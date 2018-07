Mägi teeb kodustel meistrivõistlustel kaasa kolmel alal, vanameister Tammert taas stardis

Oma osalemise on kinnitanud mitmed Berliini Euroopa meistrivõistlustele sõitvad sportlased – olümpiavõitja Gerd Kanter, Magnus Kirt, Maicel Uibo, Rasmus Mägi, Anna Maria Orel, Martin Kupper, Tanel Laanmäe jt., kelle jaoks on Eesti meistrivõistlused peaprooviks enne EMi. Lisaks on 101. korda toimuvad Eesti meistrivõistlused viimaseks võimaluseks täitmaks EMi normatiive.