Evans Ogier’ eelistamisest: nii lihtsalt on

Evansi sõnul pole praegu teada, millal tema Ford Fiesta WRC Ogier’ga sarnase uuenduse saab. Küsimusele, kas ta on pettunud, et tema autol uut aerodünaamilist lahendust pole, vastas britt: «Nii asjad lihtsalt on, mul ei ole selle kohta rohkem midagi muud öelda.»