Soome ralli: uues kuues, aga endiselt halastamatu

Ott Tänak on kindel, et meeskonnal on olemas kõik tööriistad Soome ralli võitmiseks.

Soome ralli on mullusega võrreldes palju muutunud. Arvutuste järgi on lausa 65 protsenti kiiruskatsetest erinevad. Kuid koguni 40 protsenti teedest on sellised, millel pole Soome rallil kunagi sõidetud. Kas see fakt annab eelise soomlastele või on varasemast suurem võimalus hoopis mittesoomlastel?