Märtin: Tänaku suurimaks katsumuseks Soomes saab olema meeskonnakaaslaste edestamine

«Mõned inimesed, kes ei ole minuga kuidagi seotud, mäletavad siiski siiani 2003. aasta Soome rallit. Järelikult oli sellel ajal rallil suur mõju. Ma mäletan et atmosfäär oli siis suurepärane ja loodan, et sellised ajad on vaikselt tagasi tulemas. Mõned aastad on siin Jyväskyläs olnud küllaltki igav. Ma usun, et selle koha pealt oligi aasta 2003 kõige vägevam aasta,» rääkis Märtin intervjuus Rallirinkile.

«Ma olen olnud Soomes kohal peaaegu igal aastal. Minu meeskonna autod on siin alati kasutuses. Ma usun, et ma olen olnud igal Soome rallil kohal alates aastast 2010. Veidike ka tänu sellele, et ma teen siiani veidike koostööd Ott Tänakuga,» rääkis Märtin.

«Tänak on sellel aastal näidanud suurepärast minekut. Ma usun, et Soome rallil saab tema kõige suuremaks katsumuseks olema oma meeskonnakaaslaste Esapekka Lappi ja Jari-Matti Latvala edestamine. Ma arvan, et Tommi Mäkinenil saab olema keeruline seda võitlust ohjeldada,» lausus Märtin.