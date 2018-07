Eesti laskesuusakoondislane skooris jalgpalliliigas

Helios asub turniiritabeli keskel, 29 punktiga kuuendal kohal. 23-aastane Zahkna on alates maikuu lõpust teinud kaasa neljas Esiliiga B kohtumises - kahel korral kuulnud algirivistusse ja kahel sekkunud vahetusest. Nüüdne värav oli talle esimene.

Laskesuusatajana on Võrus sündinud Zahkna võitnud rea medaleid juunioride tiitlivõistlustelt. Neljal viimasel hooajal on ta kuulunud Eesti koondisse kõigil täiskasvanute tiitlivõistlustel, individuaalselt parim on seni 2017. aasta MMi 45. koht.