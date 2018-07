Tänavune eurohooaeg algas APOELile masendavalt, kui Meistrite liiga esimeses eelringis jäädi ootamatult alla Leedu tšempionile Marijampole Suduvale. Saatuslikuks sai võõrsil peetud avakohtumise algus, kui APOEL jäi juba 19 minutiga (!) 0:3 kaotusseisu. Seejärel suudeti Leedus lüüa tagasi üks ja kodus teinegi värav, ent vajalik kolmas kord jäi Suduva kaitsemüür lahti muukimata. Kõnekas on fakt, et kahe kohtumise peale kokku olid pealelöögid 46:8 (!) APOELi kasuks.

Flora lendas Küprosele juba pühapäeval. Kui senistel päevadel on temperatuur saareriigis küündinud ka kuni 38 kraadini, siis tänas sellist leitsakut ilmselt karta ei tasu. Õhtul peaks soojakraadid olema vahemikus 25-27 kraadi. Mäng peetakse Küprose rahvusstaadionil, mis mahutab 23 000 pealtvaatajat.

«Loomulikult teame APOELi meeskonda ja klubi ajalugu. Kahtlemata on tegemist meie jaoks raske vastasega, kuid anname parima, et ka nende elu keeruliseks teha,» lausus Flora peatreener Jürgen Henn eilsel pressikonverentsil. «Peame lähtuma kaitsest, kuid ära kasutama kogu ruumi, mis APOEL meile ründamiseks jätab. Oleme mänguks valmis.»

Meeskonna kaptenilt Gert Kamsilt uuriti, kuidas võib kliima mängu mõjutada. «Tulime siia varem, et tingimustega harjuda. Oleme teinud kõik, et see meid ei mõjutaks,» vastas Flora paremkaitsja.