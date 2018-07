Valusa kaotuse saanud Eesti koondis jäi poolfinaalist välja

Leedu kogus viis punkti ja möödus nii tabelis Eestist, kes jäi nelja silma peale. Meie koondis ootab nüüd pärastlõunaseid Soome – Kreeka ja Valgevene – Fääri saared kohtumisi, et selguks lõplik tabelikoht ja järgmine vastane. Enne viimaseid mänge on Valgevenel 8, Fääri saartel 4, Soomel 3 ja Kreekal 2 punkti.

"Ütleks lühidalt, et poisid olid väga tublid – motivatsioon oli kõrgel, vaim kõva ja kõik võitlesid lõpuni," ütles Musting mängujärgselt. "Viimasel rünnakul lendas Tõnis Kase vise posti ja äkki siis polnud õnnefaktor täna meie poolel. Usun, et väärisime tänasest mängust enamat ja teine üheväravaline kaotus järjest on muidugi väga valus."