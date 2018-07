JWRC sarjas osalev Torn: teede vastu ei tohi kordagi respekt langeda

«Autol on sama kotermann kallal, mis Portugalis oli. Saan sõita esimese kilomeetri ja juba teisel pidurdusel on pedaal pehme ja vajub läbi. Mehaanikud leidsid vist mingi lekke, ehk oli sellest tingitud. Loodetavasti saime nüüd abi,» rääkis Torn.

«Teistel meestel JWRC sarjas pole sama asja olnud. Eks mul on kodus samasugune auto, millega ma sõidan 20 või 30 kilomeetrit katset ja ei ole kordagi sellist häda tulnud. Nii see asi päris olla ei tohiks. Eks pidurid on olemas, aga ebamugav on, kui pedaal alt ära vajub,» kirjeldas Torn probleemi.

Üldiselt rallist rääkides on noor sõitja muidugi rahul: «Soomes olen lapsest saati tahtnud sõita, kiirused on siin suured ja vahepeal oled õhus. Võib öelda, et üks unistus on täitunud. Nüüd tuleb lihtsalt ise kahe jalaga maa peal olla ja oma sõitu teha.»



«Eks ma lähengi oma asja tegema ja kogemusi hankima. Üritan seda legendi välja sõita, mille kirja panin. Nende teede vastu ei tohi kordagi respekt langeda, muidu on viga kerge tulema,» rääkis Torn ees ootavate katsete kohta.