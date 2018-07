Bottas loodab Ungaris Hamiltoniga võidu sõita

«Ma usun, et meil lubatakse Ungaris üksteisega võidu sõita,» ennustas Bottas, kes eelmisel etapil Saksamaal pidi tiimikäskluse tõttu britist meeskonnakaaslase Lewis Hamiltoni järel leppima teise kohaga. «Kõike võib sõidu ajal juhtuda, aga mulle pole öeldud, et peaksin Hamiltoni tagalat kindlustama.»

Bottas usub, et suudab Hamiltonile konkurentsi pakkuda. «Oleme võrdses seisus,» lausus soomlane. «Loodetavasti on see nii hooaja lõpuni.»