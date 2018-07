Foto ja video: külili käinud Mikkelsen kaotas Soomes üle kolme minuti

«Legendis jäi midagi vahele. Mulle tundub, et see oli minu viga – lihtsalt kuulsin valesti,» sõnas Mikkelsen, kes oli enne õnnetust kaheksandal kohal. Mehe masina esiklaas oli õnnetusest katki ja segas väljavaadet, mis tähendab, et ajakaotus saab jätku ka viimasel teeninduspausile eelneval katsel.