Rahvusnaiskond sai teistkordselt jagu Lätist

Peatreener Andrei Ojamets sõnas pärast teist kontrollmängu, et võrreldes esimese kohtumisega jäi ta rohkem rahule viimase mänguga. «Vastuvõtul tegime natuke parema esituse, oma vigade arv on aga ikka liiga suur ja blokiga ei saa ka rahul olla. Rõõmu teeb see, et täna oli tööjaotus võrdsem, sain mõningaid asju proovida, Miilenit vastuvõtul näiteks,» kommenteeris peatreener. «Seda võis oodata, et Läti täna mängib paremini, sest nad ei tulnud otse bussilt. Aga alates kolmandast geimist, kus hakkasime kõvemat servi lööma, siis sellega murdsime nad kiirelt, hea serviga on sellist noort võistkonda üsna lihtne murda. Kokkuvõttes olid need mängud igal juhul meile kasulikud,» lisas juhendaja.