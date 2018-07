Flora euronumbrid kisuvad masendavaks

Pärast üleeilset Küprosel saadud sauna on Flora lasknud 51 euromänguga endale lüüa täpselt sada väravat. Kokkuvõttes on rohevalgete kontos kuus võitu, 12 viiki ja 33 kaotust. Väravate vahe on nukramast nukram, 30:100. Kuna edasipääsu APOELi vastu enam püüda pole võimalik, tuleb täheldada: 26 euroduellist on võidetud üks ja kaotatud koguni 25.