Jürgen Zopp, pingeliste mängude meister

Seejuures suutis Zopp murda varasema seaduspära: kaks senist omavahelist duelli oli ta argentiinlasele otsustavas setis kaotanud. Nüüd näitas ta aga just võtmehetkedel suuremat kindlust. Asunud viimases vaatuses 5:3 juhtima, jäi Zopp oma pallingul 15:40 kaotusseisu. Kuid just siis võitis ta neli punkti järjest ja kindlustas hinnalise edasipääsu. Bagnisel lubas ta kümnest murdepallist realiseerida vaid ühe. Tähelepanuväärne on ka fakt, et sel kalendriaastal on Zopp 13st kolmesetilisest kohtumisest võitnud koguni kümme.