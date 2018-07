Soome ralli liider Ott Tänak ei usu, et homme konkurentidelt eest suudab sõita

"Meie ainus võimalus oli pingutada, kuis suudame. Meie auto on neil teedel kiire ja see sisestab mulle enesekindlust, nii et naudin rooli taga olemist, aga samas teadsime, et ilm on olnud väga palav ja see tähendas väga libedaid teid,“ rääkis Tänak All Live’i otsestuudios "Ma andsin endast enam-vähem kõik, mida suutsin, kui üks mootori väljasuretamine välja anda.“

Väljasuretamine juhtus kaheksandal kiiruskatsel ja läks saarlasele maksma viis kuni kümme sekundit. Sellest hoolimata juhib ta Mads Östbergi ees rallit 5,8 sekundi suuruse eduga. Tänaku sõnul on tulemuse taga terve meeskonna töö: "Nagu on näha, siis mida rohkem me koos vaeva näeme, seda enam me areneme ja tunne läheb aina paremaks. Üleüldiselt on võistkond teinud suurepärast tööd ja siin on lust sõita.“

Kuigi homme on Tänakul kasutada parim stardipositsioon, ei taha ta uskuda, et suudab kõigil konkurentidel lihtsalt eest sõita. "Kergelt ei tule midagi,“ nentis saarlane. "Peame ikkagi olema kiired ja kui tahad olla kiireim, tuleb sõita kõige kiiremini. Tegu on siiski tipptasemega, aga vähemalt on mänguväli nüüd võrdne, sest stardikoht on sarnane. Ma annan ka homme endast parima ja vaatame, millise tulemusega lõpetame.“