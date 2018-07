Lappi: homme püüame neljandat kohta

Lappi ees on kolm Fordi ning neljandat kohta hoiab uusmerelane Hayden Paddon Hyundail, kellega soomlasel on vahe umbes 25 sekundit. «Hommikusöögiks tahaks paar Fordi alla neelata ja siis keskenduda neljanda koha püüdmisele,» lausus Lappi. «Vahe on suur, kuid sõita veel palju.»