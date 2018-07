Kuldsuu Zlatan ajas pressikonverentsil ajakirjanikud naerma

«Kui ma aus olen, siis see staadion on minu jaoks liiga väike,» sõnas rootslane alustuseks. «Olen harjunud mängima 80 000 pealtvaataja ees ja kui 80 000 inimest sulle vilistavad, siis tõused varvastele ja alustad tõelist tööd,» märkis Ibrahimovic seejärel. «Aga kui 20 000 inimest sulle vilistavad ja kaasa ei ela, siis kogu austuse juures, tundub see nagu ma oleksin treeningul.»