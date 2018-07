Jooksikute hulka kuulunud Kangert: lõpus polnud jalad piisavalt head

«Ma proovisin uuesti, kuid lõpus ei olnud jalad enam piisavalt head, et gruppi jääda,» sõnas Astana pressiteenistusele Kangert, kes proovis ka paar päeva varem konkurentidele peavalu valmistada. «Kui mõned ratturid alustasid rünnakut, siis mina pidin langema.»

Lisaks märkis Kangert, et ei jäänud tulemusega rahule, kuid kaks etappi on jäänud, et hea koha nimel heidelda.