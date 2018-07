Hommikul alistamatuks jäänud Tänak avaldas pärastlõunase plaani

Kui eile läks Tänak rajale kolmanda sõitjana ja pidi tegelema veel tee puhastamisega, siis täna on ta 11. startija ja pidamist on masinal hoopis rohkem. Seetõttu pole tänane duell Östbergiga olnud sama tuline kui reedel. «Eile oli meie rütm päris hea. Siis pingutasin rohkem ja sõitsin rohkem riski piiril,» rääkis Tänak. «Täna on pidamine teistsugune, mistõttu tunne ei olnud hommikul nii hea, aga olen nüüdseks uute tingimustega kohanenud. Tunnetus ja rütm on paigas.»

23,7 sekundit vahet on kiire kruusaralli kohta väga hea tulemus, sest pigem kipuvad katsel näidatud ajad tulema kõigil meestel samasse auku. Tänavune kuumalaine on aga Soomes veidi kaarte seganud. «Teine ring saab rehvidele olema päris raske. Olud on keerulised ja kuumust on ka omajagu. Hea, et väike vahe on sees, saab veidi rohkem olukorda kontrollida,» rääkis Tänak pärastlõunasest plaanist. «Proovime rehve säästa ja teha järjekordse hea läbimise.»