Musting järjekordsest napist kaotusest: kohtumiste lõpud tuleb paremini mängida

«Kaotus on kaotus ja juba kolmas järjest ning et spordis maksab vaid võit, ei saa pead liiva alla peita ja öelda, et oleme rahul,» lisas Eesti koondise peatreener. «Jah, võitleme hästi aga kolm nappi kaotust on tõsiasi. Kohtumiste lõpud tuleb paremini mängida, mitte initsiatiivi kaotada, sest tagaajaja roll on palju raskem. Nii võrdse tasemega turniiril nagu siin, on see väga tähtis.»