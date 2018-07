Turvalises edus Tänakut lahutab Soome ralli võidust neli kiiruskatset: probleeme ei tohiks olla

39 sekundit on Soome rallil väga pikk vahe ja Tänak usub, et see on piisav, et mentor Markko Märtini järel teise eestlasena üle lahe triumfeerida: «Enesetunne on okei ja probleeme ei tohiks olla.»

Saarlane rõhutas katsete lõpus antud intervjuudes mitmel korral, et tema eesmärk on nüüd võita võimalikult palju rallisid ning tiitli jahtimisele ta suure vahe tõttu ei mõtle. Samas on kõik aga võimalik, eriti kui Tänak suudaks rivaalide Thierry Neuville«i ja Sebastien Ogier» eest ka punktikatsel mõned silmad röövida. «Legendaarne Ruuhimäki katse – algul on kitsas metsavahetee ja pärast suurte hüpetega. Sel autol hoogu on, nii et kui enesetunne on okei, siis kindlasti üritame sõita,» lubas Tänak.