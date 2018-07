Teist kohta hoidev Östberg: maailmas pole inimest, kes suudaks Tänaku homme kinni püüda

Kui Östberg kaotab Tänakule 39 sekundiga, siis Latvalat edestab ta omakorda 5,4 sekundiga. «Usun, et suudame Latvala homme selja taga hoida, sest saame keskenduda eelkõige sõitmisele ega pea enam rehvidele mõtlema. Usun, et suudame Jarist kiiremad olla,» ütles norralane.

Tänaku püüdmisele ta isegi ei mõtle. «Ma ei tea, kuidas 40 kilomeetriga Ott Tänakult kruusal pool minutit tagasi võtta. Ma ei usu, et keegi maailmas sellega hakkama saaks,» sõnas ta.

Täna oli Östbergil kõige rohkem probleeme rehvide säästmisega. «Päev oli rehvidele väga raske. Aga me teadsime, et tekivad probleemid ning eesmärk oli ellu jääda. Kahjuks ei saanud me ainult sõitmisele keskenduda, pidime pidevalt arvestama rehvidega. Ma küll proovisin, aga Ott oli lihtsalt kiirem.»