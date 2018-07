Järveoja võidukast finišist: kananahk tuli ihule

«Tundub küll, et see oli nendest neljast kõige ägedam,» ütles Järveoja, kes on koos Tänakuga võitnud veel Sardiinias, Saksamaal ja Argentinas.

Eestlasi tervitas Ruuhimäki kiiruskatse lõpus sadu eestlasi, kes poodiumil lippe lehvitades valjult Eesti hümni kaasa laulsid. «Tagasiteel Otiga arutasime ka, et see on vist läbi aegade kõige ägedam poodium. Kolm-nelisada eestlast laulsid poodiumil Eesti hümni, kananahk tuli ihule,» ütles Elvast pärit kaardilugeja.