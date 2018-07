Käsipallinoored alistasid Itaalia ja said EMil 7. koha

Mäng algas ettevaatlikult ja väravatevaeselt, postid raksusid küll mõlemal pool platsi. Eestil oli mängu algusfaasis raskusi rünnakutega, mis on varemgi sellel turniiril probleeme valmistanud. Itaalia asus mängu esimesel poolajal lausa 11:7 juhtima, kuid poolaja lõpus suutsid eestlased mängu saada ning nii lõppes poolaeg Itaalia 11:10 edseisus. Hea esimese pooltunni lõpp teise algusse üle ei kandunud, liiga lihtsalt lubati itaallased viskele ja nii jäi Eesti 11:16 kaotusseisu. Seejärel tuli Eesti meeskond aga uuesti mängu ning nii oli 14 minutit enne mängu lõppu seis viigiline 18:18. Suurepärase lõpuga võideti kohtumine 25:19.

«Olime raskes seisus, aga meeskonnal on sisu ja vaim pidas vastu,» rõõmustas Musting võidu üle. «Rääkisime ka omavahel, et selle vanusegrupi viimane koondisemäng – nii ikka ei tahaks lõpetada. Tulime välja ja mängisime lõpu hästi, loomulikult oli Priskus väravas väga hea ning Timmo omakorda rünnakul kandvas rollis.»

Eesti koondise peatreener sõnas siiski, et pilvedesse ei tasu minna. «Seitsmes koht ühel kahest teise divisjoni turniirist tähendab üldreitingus 29.-30. kohta. Võinuks natuke kõrgemal lõpetada, eriti kui vaadata, et meie alagrupikaaslastest mängib Valgevene täna finaalis ja Fääri saared jäid poolfinaalis Makedooniale alla karistusvisetega. Eks need kolm nappi kaotust jäävad kripeldama,» tunnistas Musting.