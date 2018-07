Mägi: kindlasti on ka mul oma trumbid, mida EMil rakendada püüan

«400 meetrit jäi lõppkokkuvõttes kripeldama. Vaatasin videost ka, et peale finišijoont oli üsna korralik hoog sees. Hea enesetunne jäi sisse ning et ennast ära ei väsitanud, mängisimegi niimoodi ümber, et saaksin täna ka korraliku pingutuse. Nii ei pea järgmise nädala jooksul otsima kohta, kus, millal ja mis tingimustes üks tõkketrenn teha. See õigustas ennast.»

Stardi eel näitas Kadrioru staadioni kraadiklaas 36 pügalat. Mägi selline kuumus ei hirmutanud. «Pigem mulle see meeldib, see päris maraton ju pole. Kõik päevad on ju viimastel nädalatel olnud üsna kuumad, aga sprinterina on see kindlasti parem. Natukene võib-olla on tuuleolud siin vähe naljakad, aga mis seal ikka.»

Rasmus Mägi alistas eile 400 meetri jooksus Tony Nõu FOTO: Sander Ilvest

Siiski leidis 26-aastane sportlane, et parandamisruumi on temalgi.

«Lõppu pidin teistsuguse enesetundega pressima, aga need on minu enda nüansid, et keegi teine neid väga ei näe ega tunneta. Nädala jooksul tuleb otsida veel sujuvust. Pigem oli praegu võimas jooks, aga tahaks sujuvust.»

Mägi hooaeg on kulgenud tõusvas joones. Juuni alguses kümnekuulise võistluspausi lõpetanud tõkkejooksja alustas hooaega Rooma Teemantliiga etapil 49,19-ga, seejärel parandas ta hooaja tippmarki Lausanne'is osavõistlusel. Enne Eesti meistrivõistlusi osales ta ka Londoni Teemantliigal, kus sai 49,11-ga viienda koha.

Rasmus Mägi Eesti meistrivõistlustel FOTO: Liis Treimann

«Võib-olla olen hooaja esimeses pooles võistlusi alahinnanud. Olen küll korralikult treeninud ja teadnud, et jõuan võistlusteks normaalsesse konditsiooni, jooksen 49,0 ning treenin edasi. Samamoodi juhtus Londonis – sain hea tunde sisse, aga ei midagi erilist. Nüüd oli see tunne ikka kõvasti etem. änu sellele, et ma eile ja täna jooksin, ongi korralik pingutus all.»

Euroopa hooaja neljas koht tähendab, et Mägi teeb EMil parimal juhul kaks jooksu- poolfinaalis ja finaalis. «Iseenesest mul poleks midagi ka selle vastu, kui kõik jooksjad peavad kolm raundi tegema. Aga teisalt tuleb mõistagi targalt joosta. Ka nüüd tuleb ennast häälestada poolfinaalis kindlasti väga kiiresti jooksma.»

EMi eel on 400 meetri tõkkejooksu suursoosik maailmameister Karsten Warholm (47,65). Mägi ette jäävad Euroopa edetabelis ka Yasmani Copello (48,31) ja Ludvy Vaillant (48,76). Teoorias võitleb kahvatumate medalite eest veelgi tõkkejooksjaid.

«Seal ongi erineva taustaga mehed. Warholm on olnud sel aastal väga kõval tasemel ja väga stabiilne, Copello on olnud viimastel aastatel samuti üsna stabiilne jooksja ning tema ärakukkumine ei tohiks väliselt ühestki tegurist sõltuda. Barr (iirlane Thomas Barr, 48,99) on olnud ilma väga suure loogikata mees, ent sel aastal on ta tõusnud soosikute sekka.