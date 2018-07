Kõva närv ja füüsis aitasid Zopi tagasi tõotatud maale

«Kõike vahepeal toimunut arvestades oli see päris pikk ja vaevarikas teekond. Aga pean suureks töövõiduks, et sinna tagasi jõudsin,» sõnas läinud nädalal Gstaadis esimest korda ATP turniiril poolfinaali jõudnud Zopp.

«Olen ka ise nendele arvudele mõelnud. Ju on mu võitlejanärv siis hea. Punnin alati lõpuni. Kui võitled, ei kindlusta see veel midagi, aga annab vähemalt võimaluse. Samas ei saa kindlasti öelda, et jään pingeliste mängude lõpus hirmus rahulikuks,» ütles Zopp ja tõi näiteks, kuidas alistas äsja Gstaadis maailma 14. numbri Fabio Fognini. «Võidule lähenedes kiskus teistmoodi keemia kehasse. Ärevus oli päris korralik. Aga mõtet «kui ma ei võida, on maailma lõpp» suutsin vältida. Verest välja õnneks ei läinud.»