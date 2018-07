Kuldar Sikk: Urmoga pidime rallivõidu nimel punnitama, Keniga tuli lihtsalt

Torni kaardilugeja Sikk märkis Kuku raadio autospordisaatele «Piloot» , et nädalavahetus sujus nende jaoks suurepäraselt. Lisaks võrdles kogenud Sikk Torni oma endise paarilise Urmo Aavaga, kellega esimene võit juunior WRC sarjas nii nobedalt ei tulnud.

«Urmoga sõitsime juunior WRC sarja ja päris mitu aastat pidime punnitama, et võit kätte saada. Keniga tuli see kuidagi lihtsalt ja kiirelt. Üldse mitte sellepärast, et emb-kumb sõitja oleks halb, aga nii lihtsalt juhtus,» sõnas Sikk.