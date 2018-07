Premier League’i ehk Inglismaa jalgpalli kõrgliiga uue hooaja avapauk antakse 10. augustil, mis tähendab seda, et selleks ajaks on suvine üleminekuaken Inglismaal sulgunud ja meeskonnad peavad olema komplekteeritud. Kuna paljude Eesti jalgpallifännide pilgud on suunatud Ragnar Klavani (Liverpool) ja Mattias Käidi (Fulham) poole, siis koondame klubide kaupa kõik Premier League’i suvised üleminekud ühte uudisesse, mida uuendame jooksvalt.