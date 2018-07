Ksenija Balta sai Berliini EMi eel häid uudiseid

Viimati võistles Balta märtsis sise-MMil Birminghamis, kui sai 6.57-ga kaheksanda koha. «Kõik võimed ja treeninghüpped näitasid, et 6.80 peaks iga võistlus tulema. Sees on ikkagi rohkem,» rääkis Balta toona.

Et Berliini EMi normi 6.60 täitis eestlanna sisehooajal hüpatud 6.63-ga, oligi plaan rahus tiitlivõistluseks valmistuda. Paraku vigastas Balta kevadel Itaalias treeninglaagris oma varvast ning hästi see ei paranenud. Pärast mitmeid uuringuid kinnitati Baltale ja tema treenerile Andrei Nazarovile alles täna, et EMil võistlemiseks antakse roheline tuli.