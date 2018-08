Jalgpalli otsepilt: kas Kuressaare suudab euromängudest taastuvat Florat üllatada?

Enne mängu:

Saarlased on liigatabelis kaheksandal kohal, edestades võrdse punktide arvu juures Viljandi Tulevikku ja viie punktiga Pärnu Vaprust. Flora peab samal ajal heitlust tiitlile, jäädes vooru eel Nõmme Kaljust maha viie punktiga ning edestades omakorda ühe punktiga Levadiat. Seejuures on florakatel põhikonkurentidest üks mäng vähem peetud.

Viimati mängis Kuressaare meistriliigas 2013. aastal ja ka siis kaotati Florale kõik neli mängu koondskooriga 2:15. Hoolimata eri kaalukategooriatest on siiski ka saarlastel Flora vastu võit ette näidata - see tuli 2012. aasta märtsis Tallinnas, kui tänu Märten Pajunurme väravale võideti 1:0. Muide, ka siis tuli Flora mängule valitseva Eesti meistrina. Tegu on Kuressaare ühega kahest võidust Flora üle meistriliigas läbi aegade, sest ehkki mängitud on 43 korda, on lisaks kuue aasta tagusele saavutusele Florat võidetud veel vaid 2009. aastal, seejuures samuti skooriga 1:0. Kohtumise ainsa värava lõi toona saarlaste ründelegend Martti Pukk.